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«Возможно, нам не удастся изменить ситуацию». Зинедин Зидан — о расизме

«Возможно, нам не удастся изменить ситуацию». Зинедин Зидан — о расизме
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Новый главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан высказался о расистских оскорблениях, с которыми сталкивались футболисты команды.

«Что касается расизма, то, возможно, нам не удастся изменить ситуацию. Но мы живём в прекрасной стране, где все такие разные. Я вырос в районе, где было место для всех. Такова моя жизнь – я могу общаться со всеми. Мы должны бороться с расизмом, мы пытаемся это делать», – приводит слова Зидана L’Equipe.

Во вторник, 28 июля, Федерация футбола Франции (FFF) объявила о подписании контракта с 54‑летним специалистом — соглашение действует до окончания чемпионата мира 2030 года.

Затем Зидан объявил, кто будет работать с ним в тренерском штабе сборной Франции.

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