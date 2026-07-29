«Возможно, нам не удастся изменить ситуацию». Зинедин Зидан — о расизме

Новый главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан высказался о расистских оскорблениях, с которыми сталкивались футболисты команды.

«Что касается расизма, то, возможно, нам не удастся изменить ситуацию. Но мы живём в прекрасной стране, где все такие разные. Я вырос в районе, где было место для всех. Такова моя жизнь – я могу общаться со всеми. Мы должны бороться с расизмом, мы пытаемся это делать», – приводит слова Зидана L’Equipe.

Во вторник, 28 июля, Федерация футбола Франции (FFF) объявила о подписании контракта с 54‑летним специалистом — соглашение действует до окончания чемпионата мира 2030 года.

Затем Зидан объявил, кто будет работать с ним в тренерском штабе сборной Франции.