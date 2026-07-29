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«Малыш, найди работу и перестань думать обо мне во время отпуска». Ванда – Икарди

«Малыш, найди работу и перестань думать обо мне во время отпуска». Ванда – Икарди
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Ванда Нара, бывшая жена форварда Мауро Икарди, отреагировала на решение суда по финансовому спору.

Бывшая супруга экс-нападающего «Галатасарая», «ПСЖ» и «Интера» ранее подала заявление с просьбой обязать игрока выплачивать ей € 250 тыс. в месяц в качестве пособия по временному содержанию. В начале июня суд отказал ей в выплатах. Вчера Икарди сообщил, что апелляция Нары тоже была отклонена.

«Итальянский суд заявил, что ожидает окончательного постановления о разводе, прежде чем принять решение относительно компенсации. Это логично, ведь у меня есть работа, а у другой стороны – нет. В любом случае понятно, что я имею право на компенсацию при вынесении окончательного решения.

Малыш, найди работу и перестань думать обо мне во время отпуска. Подумай о своих дочерях, у которых начинаются занятия 3 августа и которые уже выразили свою печаль из-за твоего отказа вернуть им то, что у них украли», – написала Нара в соцсети.

Ранее «Галатасарай» объявил об уходе Икарди из клуба.

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