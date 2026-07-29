Пардью высказался о Винисиусе. Игрок может перейти в «Арсенал»

Бывший главный тренер «Ньюкасла» Алан Пардью оценил возможный переход вингера «Реала» Винисиуса в «Арсенал».

«Слабое звено команды «Арсенала» — это левый фланг, где играет Габриэл Мартинелли, а Эберечи Эзе не совсем справляется со своей ролью, да и вообще это не его задача. Если бы я был тренером «Арсенала», и я мог бы подписать одного индивидуально сильного игрока, это был бы такой талант, как Винисиус. Всё остальное у «Арсенала» есть, не так ли? Стабильность, вратарь — полузащита, всё есть.

Им нужно, чтобы на 87-й минуте на «Эмирейтс» при счёте 0:0 был тот игрок, который обыграет двоих и закрутит мяч в верхний угол. Букайо Сака, возможно, был таким игроком пару лет назад, даже больше, чем в прошлом сезоне, но им нужен кто-то, кто может делать это с левого фланга», — приводит слова Пардью talkSPORT.