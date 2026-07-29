Голкипер Йергенсен переходит из «Челси» в «Страсбург» — Фабрицио Романо
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«Страсбург» и «Челси» закрыли сделку по переходу вратаря Филипа Йергенсена, об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.
По данным источника, несмотря на слухи, «Ковентри Сити» не делал конкретных предложений по переходу 24-летнего датчанина — ожидается, что контракт со «Страсбургом» будет подписан в ближайшее время.
Йергенсен выступает за «Челси» с июля 2024 года, его соглашение рассчитано до 30 июня 2031 года.
В сезоне-2025/2026 в 12 матчах голкипер пропустил 17 голов, в одном матче сыграл на ноль.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Йоргенсена в € 15 млн.
Накануне, «Челси» провёл первый товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону АПЛ — «Вестерн Сидней Уондерерс» из Австралии был обыгран со счётом 6:4.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
28 июля 2026, вторник. 12:45 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
6 : 4
Вестерн Сидней Уондерерс
Сидней, Австралия
1:0 Сатпаев – 6' 1:1 Пантазопулос – 14' 1:2 Хэммонд – 32' 2:2 Эсугу – 38' 2:3 Сайклуна – 62' 3:3 Гиттенс – 66' 3:4 Луал – 78' 4:4 Педро – 80' 5:4 Педро – 85' 6:4 Педро – 89'
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