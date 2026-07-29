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Голкипер Йергенсен переходит из «Челси» в «Страсбург» — Фабрицио Романо

Голкипер Йергенсен переходит из «Челси» в «Страсбург» — Фабрицио Романо
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«Страсбург» и «Челси» закрыли сделку по переходу вратаря Филипа Йергенсена, об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По данным источника, несмотря на слухи, «Ковентри Сити» не делал конкретных предложений по переходу 24-летнего датчанина — ожидается, что контракт со «Страсбургом» будет подписан в ближайшее время.

Йергенсен выступает за «Челси» с июля 2024 года, его соглашение рассчитано до 30 июня 2031 года.

В сезоне-2025/2026 в 12 матчах голкипер пропустил 17 голов, в одном матче сыграл на ноль.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Йоргенсена в € 15 млн.

Накануне, «Челси» провёл первый товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону АПЛ — «Вестерн Сидней Уондерерс» из Австралии был обыгран со счётом 6:4.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
28 июля 2026, вторник. 12:45 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
6 : 4
Вестерн Сидней Уондерерс
Сидней, Австралия
1:0 Сатпаев – 6'     1:1 Пантазопулос – 14'     1:2 Хэммонд – 32'     2:2 Эсугу – 38'     2:3 Сайклуна – 62'     3:3 Гиттенс – 66'     3:4 Луал – 78'     4:4 Педро – 80'     5:4 Педро – 85'     6:4 Педро – 89'    
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