Голкипер Йергенсен переходит из «Челси» в «Страсбург» — Фабрицио Романо

«Страсбург» и «Челси» закрыли сделку по переходу вратаря Филипа Йергенсена, об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По данным источника, несмотря на слухи, «Ковентри Сити» не делал конкретных предложений по переходу 24-летнего датчанина — ожидается, что контракт со «Страсбургом» будет подписан в ближайшее время.

Йергенсен выступает за «Челси» с июля 2024 года, его соглашение рассчитано до 30 июня 2031 года.

В сезоне-2025/2026 в 12 матчах голкипер пропустил 17 голов, в одном матче сыграл на ноль.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Йоргенсена в € 15 млн.

Накануне, «Челси» провёл первый товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону АПЛ — «Вестерн Сидней Уондерерс» из Австралии был обыгран со счётом 6:4.