Михаил «Пога» Черномырдин высказался о победе 2DROTS в матче Кубка РФ c «Орлом»

Полузащитник 2DROTS Михаил «Пога» Черномырдин прокомментировал победу в матче с футбольным клубом «Орёл» (2:0), в рамках первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027.

«Получились два разных тайма: в первом выжали максимум, во втором старались сохранить результат. Были моменты и контратаки, но подвела реализация. Есть две недели, чтобы это исправить», – приводит слова Черномырдина официальный телеграмм-канал 2DROTS.

Михаил «Пога» Черномырдин на 37-й минуте удвоил преимущество своей команды.

Команда 2DROTS вышла во второй раунд Пути регионов, где сыграет с «Шумбратом» из Саранска. «Орёл» покинул розыгрыш Кубка России.