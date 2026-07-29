«Мазур поставил, разыграли по нотам». Игрок 2DROTS Черномырдин — о голе в ворота «Орла»

Полузащитник 2DROTS Михаил «Пога» Черномырдин прокомментировал свой гол в матче с футбольным клубом «Орёл» (2:0) в рамках первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027.

«Всю неделю с Мазуром обсуждали, что фланг будет сложно остановить, особенно в атаке. Наша связка опять сработала: Мазур [Мазуров] поставил, разыграли по нотам — и я красиво ударил, мне понравилось», — приводит слова Черномырдина официальный телеграмм-канал 2DROTS.

Михаил «Пога» Черномырдин на 37-й минуте удвоил преимущество своей команды.

Команда 2DROTS вышла во второй раунд Пути регионов, где сыграет с «Шумбратом» из Саранска. «Орёл» покинул розыгрыш Кубка России.