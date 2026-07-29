Кудряшов завершил карьеру, победа Калинской над Касаткиной в Вашингтоне. Главное к утру

39-летний бывший защитник сборной России и «Спартака» Фёдор Кудряшов провёл последний матч в футбольной карьере, Анна Калинская за 59 минут обыграла Дарью Касаткину в первом круге турнира в Вашингтоне, а Анастасия Потапова за 54 минуты — Винус Уильямс, ФИФА выступила с заявлением на фоне того, что IFAB признал ошибку с удалением нападающего сборной Швейцарии Брела Эмболо на ЧМ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».