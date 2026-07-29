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29 июля главные новости спорта, футбол, трансферы, ФИФА, теннис, ATP, WTA, НБА, контракты в НБА

Кудряшов завершил карьеру, победа Калинской над Касаткиной в Вашингтоне. Главное к утру
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39-летний бывший защитник сборной России и «Спартака» Фёдор Кудряшов провёл последний матч в футбольной карьере, Анна Калинская за 59 минут обыграла Дарью Касаткину в первом круге турнира в Вашингтоне, а Анастасия Потапова за 54 минуты — Винус Уильямс, ФИФА выступила с заявлением на фоне того, что IFAB признал ошибку с удалением нападающего сборной Швейцарии Брела Эмболо на ЧМ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Фёдор Кудряшов провёл последний матч в футбольной карьере.
  2. Анна Калинская за 59 минут обыграла Касаткину в первом круге турнира в Вашингтоне.
  3. ФИФА выступила с заявлением на фоне того, что IFAB признал ошибку с удалением Эмболо на ЧМ.
  4. Анастасия Потапова за 54 минуты обыграла Винус Уильямс в первом круге турнира в Вашингтоне.
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