Кудряшов завершил карьеру, победа Калинской над Касаткиной в Вашингтоне. Главное к утру
39-летний бывший защитник сборной России и «Спартака» Фёдор Кудряшов провёл последний матч в футбольной карьере, Анна Калинская за 59 минут обыграла Дарью Касаткину в первом круге турнира в Вашингтоне, а Анастасия Потапова за 54 минуты — Винус Уильямс, ФИФА выступила с заявлением на фоне того, что IFAB признал ошибку с удалением нападающего сборной Швейцарии Брела Эмболо на ЧМ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Фёдор Кудряшов провёл последний матч в футбольной карьере.
- Анна Калинская за 59 минут обыграла Касаткину в первом круге турнира в Вашингтоне.
- ФИФА выступила с заявлением на фоне того, что IFAB признал ошибку с удалением Эмболо на ЧМ.
- Анастасия Потапова за 54 минуты обыграла Винус Уильямс в первом круге турнира в Вашингтоне.
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