«Не хотел делать из этого какое‑то событие». Фёдор Кудряшов — о завершении игровой карьеры

39-летний бывший защитник сборной России и «Спартака» Фёдор Кудряшов прокомментировал своё решение закончить игровую карьеру после матча 2DROTS с «Орлом» (2:0) в первом раунде Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027.
«На самом деле, вообще не хотел делать из этого какое‑то событие. Хотел просто сыграть на Кубок и тихо уйти, но случайно проговорился, все узнали в итоге. Думаю, у команды всё будет хорошо. Они смогут без меня пройти дальше в Кубке России. Главное, что начало положено», — сказал Кудряшов в эфире «Матч ТВ».
Ранее Кудряшов сообщил, что матч с «Орлом» станет последним в его карьере. Футболист хочет больше времени проводить с семьёй.
Последним профессиональным клубом защитника был «Факел», где он играл с 2023 по 2024 год. С лета 2025-го Кудряшов выступал за 2DROTS.
- 29 июля 2026
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