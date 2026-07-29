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«Не хотел делать из этого какое‑то событие». Фёдор Кудряшов — о завершении игровой карьеры

«Не хотел делать из этого какое‑то событие». Фёдор Кудряшов — о завершении игровой карьеры
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39-летний бывший защитник сборной России и «Спартака» Фёдор Кудряшов прокомментировал своё решение закончить игровую карьеру после матча 2DROTS с «Орлом» (2:0) в первом раунде Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027.

Fonbet Кубок России . 1-й раунд
28 июля 2026, вторник. 20:00 МСК
2DROTS
Москва
Окончен
2 : 0
Орёл
Орёл
1:0 Мазуров – 30'     2:0 Черномырдин – 37'    
Удаления: Фролов – 90' / нет

«На самом деле, вообще не хотел делать из этого какое‑то событие. Хотел просто сыграть на Кубок и тихо уйти, но случайно проговорился, все узнали в итоге. Думаю, у команды всё будет хорошо. Они смогут без меня пройти дальше в Кубке России. Главное, что начало положено», — сказал Кудряшов в эфире «Матч ТВ».

Ранее Кудряшов сообщил, что матч с «Орлом» станет последним в его карьере. Футболист хочет больше времени проводить с семьёй.

Последним профессиональным клубом защитника был «Факел», где он играл с 2023 по 2024 год. С лета 2025-го Кудряшов выступал за 2DROTS.

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