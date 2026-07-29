Фанаты «Ботафого» запустили кампанию по сбору средств на трансфер Луиса Энрике

Болельщики «Ботафого» запустили инициативу, которая по их замыслу должна приблизить возможное возвращение в клуб бывшего полузащитника Луиса Энрике, ныне выступающего за «Зенит». Об этом сообщает Globo.

По информации источника, поклонники бразильского клуба начали кампанию по привлечению новых участников в программу лояльности. Организаторы считают, что рост числа членов клуба позволит увеличить стабильные доходы «Ботафого», а значит, усилить его финансовые возможности на трансферном рынке. По их мнению, это поможет сохранить надежду на потенциальное возвращение Луиса Энрике в будущем.

Ранее сообщалось, что переговоры между клубами начались.

Действующее трудовое соглашение Луиса Энрике с «Зенитом» рассчитано до декабря 2028 года.

Энрике играл за «Ботафого» с 2024 по 2025 год, после чего перешёл в российский клуб. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 24 млн.