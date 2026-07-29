15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фанаты «Ботафого» запустили кампанию по сбору средств на трансфер Луиса Энрике

Фанаты «Ботафого» запустили кампанию по сбору средств на трансфер Луиса Энрике
Комментарии

Болельщики «Ботафого» запустили инициативу, которая по их замыслу должна приблизить возможное возвращение в клуб бывшего полузащитника Луиса Энрике, ныне выступающего за «Зенит». Об этом сообщает Globo.

По информации источника, поклонники бразильского клуба начали кампанию по привлечению новых участников в программу лояльности. Организаторы считают, что рост числа членов клуба позволит увеличить стабильные доходы «Ботафого», а значит, усилить его финансовые возможности на трансферном рынке. По их мнению, это поможет сохранить надежду на потенциальное возвращение Луиса Энрике в будущем.

Ранее сообщалось, что переговоры между клубами начались.

Действующее трудовое соглашение Луиса Энрике с «Зенитом» рассчитано до декабря 2028 года.

Энрике играл за «Ботафого» с 2024 по 2025 год, после чего перешёл в российский клуб. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 24 млн.

Материалы по теме
«Ботафого» готов обменять Данило и ещё двух игроков на Луиса Энрике из «Зенита» — ESPN
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android