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Григорян назвал условие, при котором «Спартак» сможет стать чемпионом

Григорян назвал условие, при котором «Спартак» сможет стать чемпионом
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Российский тренер Александр Григорян оценил игру московского «Спартака» и объяснил, чего, по его мнению, не хватает команде для борьбы за золотые медали.

«Спартак» — ртутная, очень быстрая команда. Тренер Карседо придаёт этой скорости креативность и качественный прессинг. Всё бы хорошо, но без нападающего, способного забивать 12-14 голов за сезон, чемпионство не взять. Угальде может выдавать нужный результат на отдельных отрезках, но не на дистанции», — сказал Александр Григорян в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре «Спартак» 2 августа сыграет с «Ахматом» в Грозном. Начало матча запланировано на 20:30 мск.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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