Александр Григорян назвал две главные проблемы ЦСКА
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Российский тренер Александр Григорян рассказал о кадровых проблемах ЦСКА и отметил, каких футболистов, по его мнению, не хватает московской команде для повышения качества игры.
«В ЦСКА хотелось бы видеть забивного нападающего. Уже давно. Также у них нет центрального защитника, способного начинать атаки, это сказывается на игре в нападении. Армейцам нужны центрфорвард и центральный защитник», — сказал Александр Григорян в эфире «Матч ТВ».
Во 2-м туре РПЛ ЦСКА примет на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве самарские «Крылья Советов», начало матча запланировано на 16:15 по московскому времени.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 16:15 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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