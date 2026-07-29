Лига чемпионов УЕФА, второй квалификационный раунд: расписание матчей на 29 июля

Сегодня, 29 июля, пройдёт ряд ответных матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. В рамках игрового дня состоится восемь встреч.

Лига чемпионов, второй квалификационный раунд, 29 июля (время московское):

18:00. «Кайрат» (Казахстан) — «Омония» (Кипр), первый матч — 0:1;

19:00. «Кауно Жальгирис» (Литва) — «КИ Клаксвик» (Фарерские острова), первый матч — 0:0;

20:00. «Лех» Познань (Польша) — «Орхус» (Дания), первый матч — 4:1;

20:30. «Университатя» Крайова (Румыния) — «Левски» (Болгария), первый матч — 0:1;

20:30. «Хапоэль» Б-Ш (Израиль) — «Викингур» Р (Исландия), первый матч — 1:2;

21:00. «Гурник» Забже (Польша) — «Фенербахче» (Турция), первый матч — 0:1.

21:00. «Црвена Звезда» (Сербия) — «Ларн» (Северная Ирландия), первый матч — 4:0.

21:15. «Слован» Братислава (Словакия) — «Иберия 1999» (Грузия), первый матч — 2:0.

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша турнира парижане обыграли лондонский «Арсенал».