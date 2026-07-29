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Лига чемпионов УЕФА, второй квалификационный раунд: расписание матчей на 29 июля

Лига чемпионов УЕФА, второй квалификационный раунд: расписание матчей на 29 июля
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Сегодня, 29 июля, пройдёт ряд ответных матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. В рамках игрового дня состоится восемь встреч.

Лига чемпионов, второй квалификационный раунд, 29 июля (время московское):

  • 18:00. «Кайрат» (Казахстан) — «Омония» (Кипр), первый матч — 0:1;
  • 19:00. «Кауно Жальгирис» (Литва) — «КИ Клаксвик» (Фарерские острова), первый матч — 0:0;
  • 20:00. «Лех» Познань (Польша) — «Орхус» (Дания), первый матч — 4:1;
  • 20:30. «Университатя» Крайова (Румыния) — «Левски» (Болгария), первый матч — 0:1;
  • 20:30. «Хапоэль» Б-Ш (Израиль) — «Викингур» Р (Исландия), первый матч — 1:2;
  • 21:00. «Гурник» Забже (Польша) — «Фенербахче» (Турция), первый матч — 0:1.
  • 21:00. «Црвена Звезда» (Сербия) — «Ларн» (Северная Ирландия), первый матч — 4:0.
  • 21:15. «Слован» Братислава (Словакия) — «Иберия 1999» (Грузия), первый матч — 2:0.

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша турнира парижане обыграли лондонский «Арсенал».

Календарь матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027
Турнирная сетка Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027
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