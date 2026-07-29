Представитель Дзюбы высказался о возможном возвращении форварда в «Спартак»

Представитель нападающего Артёма Дзюбы Леонид Гольдман заявил о возможности возвращения форварда в московский «Спартак». На данный момент Дзюба, которому 37 лет, является свободным агентом после ухода из тольяттинского «Акрона». Нападающий является воспитанником «Спартака», где находился в системе клуба до 2015 года.

«Слово за «Спартаком» и его руководством, прежде всего руководством спортивного блока. Я так понимаю, за спортивным блоком если не финальное решение, то будет большой вес в итоговом решении. Мяч на стороне «Спартака». Да и не только «Спартака», мы со многими клубами общались, все в курсе ситуации», — сказал Гольдман в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

После ухода из «Спартака» Дзюба выступал за санкт-петербургский «Зенит», тульский «Арсенал» и московский «Локомотив». Также он провёл время в Турции, играя за «Адана Демирспор». Нападающий является лучшим бомбардиром в истории сборной России, забив 31 гол.