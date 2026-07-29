Расписание матчей Кубка России — 2026/2027 по футболу на 29 июля

Сегодня, 29 июля, состоятся матчи 1-го тура первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка России на 29 июля (время московское):

17:00. «Ильпар» (Ильинский) — «Металлург А» (Аша);

17:00. «Московская застава-Кристалл» (Санкт-Петербург) — «Красное знамя» (Ногинск);

18:00. «Кировец-Восхождение» (Санкт-Петербург) — «Тосно» (Тосно);

20:00. «СКА-Ростов» — «Зенит» Пенза.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА (по девять).