Лепсая — об «Акроне» в матче с «Зенитом»: это про покупку путёвки в лучшую лигу мира
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Футбольный функционер Тимур Лепсая высказался о тольяттинском «Акроне» по результатам матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Прошедшая встреча завершилась разгромной победой сине-бело-голубых — 5:0. Этим летом «Акрон» возглавил сербский специалист Срджан Благоевич.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 7' 0:2 Соболев – 18' 0:3 Мантуан – 34' 0:4 Джон – 78' 0:5 Аугусто – 84'
— Это не про авантюризм. Это про покупку путёвки в лучшую лигу мира. Так играть нельзя.
— Ну, это 1-й тур, подожди...
— Какая разница? Они что, не знали, что с «Зенитом» так играть нельзя? — сказал Лепсая в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Во 2-м туре РПЛ «Акрон» сыграет с казанским «Рубином» на домашней арене.
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