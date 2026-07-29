Лепсая — об «Акроне» в матче с «Зенитом»: это про покупку путёвки в лучшую лигу мира

Футбольный функционер Тимур Лепсая высказался о тольяттинском «Акроне» по результатам матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Прошедшая встреча завершилась разгромной победой сине-бело-голубых — 5:0. Этим летом «Акрон» возглавил сербский специалист Срджан Благоевич.

— Это не про авантюризм. Это про покупку путёвки в лучшую лигу мира. Так играть нельзя.

— Ну, это 1-й тур, подожди...

— Какая разница? Они что, не знали, что с «Зенитом» так играть нельзя? — сказал Лепсая в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Во 2-м туре РПЛ «Акрон» сыграет с казанским «Рубином» на домашней арене.