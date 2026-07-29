Эдуард Мор объяснил, от чего зависит успех Игдисамова на посту тренера ЦСКА

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор отметил, что успех карьеры главного тренера ЦСКА Дмитрия Игдисамова зависит от жёсткости его методов работы. Игдисамов был назначен исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА в мае после отставки Фабио Челестини, а в июне 40-летний специалист был утверждён на данной должности.

«Футболисты, особенно российские, тепло с ним общаются и играют совершенно раскрепощённо. И даже в паузах во время матча подбегают попить водички и с тренером хорошо общаются, где‑то даже что-то могут ему сказать, с удовольствием его выслушивают. Атмосфера в команде очень хорошая, но это же может повернуться и в другую сторону. То есть футболисты где-то могут играть слишком раскрепощённо, но всё хорошо в меру. И вот от того, насколько в каких-то моментах Игдисамов может быть жёстким, зависит его тренерская карьера», — сказал Мор в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

В 1-м туре Альфа-Банк РПЛ ЦСКА на своём поле одержал победу над калининградской «Балтикой» со счётом 2:1.