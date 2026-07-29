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Эдуард Мор объяснил, от чего зависит успех Игдисамова на посту тренера ЦСКА

Эдуард Мор объяснил, от чего зависит успех Игдисамова на посту тренера ЦСКА
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Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор отметил, что успех карьеры главного тренера ЦСКА Дмитрия Игдисамова зависит от жёсткости его методов работы. Игдисамов был назначен исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА в мае после отставки Фабио Челестини, а в июне 40-летний специалист был утверждён на данной должности.

«Футболисты, особенно российские, тепло с ним общаются и играют совершенно раскрепощённо. И даже в паузах во время матча подбегают попить водички и с тренером хорошо общаются, где‑то даже что-то могут ему сказать, с удовольствием его выслушивают. Атмосфера в команде очень хорошая, но это же может повернуться и в другую сторону. То есть футболисты где-то могут играть слишком раскрепощённо, но всё хорошо в меру. И вот от того, насколько в каких-то моментах Игдисамов может быть жёстким, зависит его тренерская карьера», — сказал Мор в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

В 1-м туре Альфа-Банк РПЛ ЦСКА на своём поле одержал победу над калининградской «Балтикой» со счётом 2:1.

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