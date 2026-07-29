Генич назвал игрока «Краснодара», который был интересен всем клубам РПЛ

Футбольный комментатор Константин Генич заявил, что полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов был интересен всем клубам Альфа-Банк РПЛ. Кривцов вышел в стартовом составе «быков» в матче 1-го тура РПЛ с «Рубином» (3:1) и провёл полную игру. На 53-й минуте футболист отметился забитым голом с передачи форварда Хуана Боселли.

«Я бы тут сравнил Агкацева и Кривцова. Потому что [обоим] надо было подождать, когда это место освободится. Потому что [позиция] была закреплена за Эдиком, выиграть там конкуренцию было нереально. Очень многие клубы делали запрос в «Краснодар», чтобы забрать Кривцова. Все. Все делали запросы. Очередь от Кремля стояла, «Краснодар» категорически отказывался. И вот надо было выждать этот момент, когда эта позиция… Не знаю, как это будет на дистанции, но сейчас начал просто супер. И весну провёл очень хорошо», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».