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«Ливерпуль» презентовал гостевую форму на сезон-2026/2027

«Ливерпуль» презентовал гостевую форму на сезон-2026/2027
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Английский «Ливерпуль» и компания Adidas презентовали новую гостевую форму команды на сезон-2026/2027. Как сообщает официальный сайт мерсисайдцев, новый дизайн вдохновлён выездными комплектами «Ливерпуля» середины 1980-х годов.

Фото: ФК Ливерпуль

Футболка выполнена в белом цвете, который гармонично дополняется красными вставками. На ткани заметен полупрозрачный узор, который состоит из элементов старых билетов на матчи на стадионе «Энфилд». Данную игровую футболку будут дополнять красные шорты и белые гетры

Фото: ФК Ливерпуль

Напомним, в прошлом сезоне английской Премьер-лиги «Ливерпуль» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата.

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