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Бубнов признался, что отговаривал Тюкавина от перехода в «Зенит»

Бубнов признался, что отговаривал Тюкавина от перехода в «Зенит»
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Известный футбольный эксперт Александр Бубнов признался, что убеждал нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина не переходить в санкт-петербургский «Зенит». Тюкавин — воспитанник системы бело-голубых. Этим летом появились слухи, что «Зенит» работает над его приобретением.

«Я вам все точки над i расставлю. Разговаривал с Тюкавиным, это не просто там мои вымыслы… Один на один. Я ему объяснил, что тебе в «Зените» делать нечего. Тебе надо ещё один год, Шварц тебя хорошо знает, ты его хорошо знаешь. Он тебе поможет. Потом здесь ты лидер. Я, например, не уверен, что ты сейчас в «Зенит» придёшь — и будешь там лидером. Что ты выиграешь конкуренцию. Более того, тебя там с распростёртыми объятиями не примут. Только, может быть, Семак», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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