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Челси подписал 35-летнего форварда до 2028 года

«Челси» подписал 35-летнего форварда до 2028 года — Романо
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Английский нападающий Дэнни Уэлбек подписал контракт с «Челси» до 2028 года. Лондонский клуб достиг полного соглашения с клубом «Брайтон энд Хоув Альбион» о трансфере 35-летнего игрока, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети.

По информации источника, Уэлбек уже согласовал условия личного контракта с «Челси». Следующим этапом станет медицинское обследование, после которого стороны смогут официально завершить сделку. «Брайтон» одобрил уход нападающего после того, как сам футболист подал официальный запрос на трансфер.

Дэнни Уэлбек является воспитанником «Манчестер Юнайтед», за эту команду он выступал и на взрослом уровне. Помимо этого, в послужном списке футболиста есть «Арсенал», «Уотфорд» и другие клубы. Цвета «Брайтона» игрок защищает с 2020 года. В 40 матчах прошлого сезона Уэлбек забил 14 голов и отдал два ассиста.

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