Бундеслига ведёт переговоры с американской компанией о кредите в € 1 млрд — The Athletic

Немецкая Бундеслига (DFL) рассматривает предложение американской инвестиционной компании Apollo Sports Capital о финансировании в размере € 1 млрд. Об этом сообщил The Athletic.

По информации источника, в июне в Нью‑Йорке состоялась закрытая встреча представителей DFL и Apollo Sports Capital. На ней речь шла о кредите для Бундеслиги сроком на 20 лет. В качестве гарантии по сделке предполагается использовать будущие доходы лиги от продажи внутренних телевизионных прав. При этом переговоры ведутся напрямую, без проведения официального тендера.

Цель привлечения средств — усилить позиции Бундеслиги на международной арене. Деньги планируют потратить на продвижение лиги за рубежом, организацию зарубежных турне клубов и реализацию маркетинговых инициатив. Так DFL надеется сократить разрыв с английской Премьер‑лигой, которая сейчас опережает немецкую лигу по уровню финансирования и глобальной узнаваемости.

Пока сделка остаётся на предварительной стадии: для её реализации необходимо получить согласие представителей немецких клубов. Стоит учитывать, что в прошлом попытки DFL привлечь частных инвесторов встречали активное недовольство болельщиков.