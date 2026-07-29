Сокол объяснил, чего не хватило «Родине» в матче 1-го тура РПЛ со «Спартаком»

Защитник «Родины» Артём Сокол прокомментировал исход матча со «Спартаком». Команды встретились в рамках 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась победой красно-белых со счётом 3:0.

«В первую очередь мы психологически не так вышли, как будто были реально командой ещё из ФНЛ. Но во втором тайме вроде взяли мяч под контроль, успокоили игру, однако будто не были готовы к заменам «Спартака». Ну и было видно, что ещё немного побаиваемся, но для первой игры сойдёт», — сказал Сокол в новом выпуске «Спартак Шоу».

«Родина» в этом сезоне вышла в Премьер-Лигу из Лиги Pari (Первой лиги).