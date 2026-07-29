15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сокол объяснил, чего не хватило «Родине» в матче 1-го тура РПЛ со «Спартаком»

Сокол объяснил, чего не хватило «Родине» в матче 1-го тура РПЛ со «Спартаком»
Комментарии

Защитник «Родины» Артём Сокол прокомментировал исход матча со «Спартаком». Команды встретились в рамках 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась победой красно-белых со счётом 3:0.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Родина
Москва
1:0 Маркиньос – 24'     2:0 Мартинс – 80'     3:0 Пруцев – 86'    

«В первую очередь мы психологически не так вышли, как будто были реально командой ещё из ФНЛ. Но во втором тайме вроде взяли мяч под контроль, успокоили игру, однако будто не были готовы к заменам «Спартака». Ну и было видно, что ещё немного побаиваемся, но для первой игры сойдёт», — сказал Сокол в новом выпуске «Спартак Шоу».

«Родина» в этом сезоне вышла в Премьер-Лигу из Лиги Pari (Первой лиги).

Материалы по теме
«Спартак» изящно растерзал новичка РПЛ в дерби! Но главная загадка — как не забил Джику?!
«Спартак» изящно растерзал новичка РПЛ в дерби! Но главная загадка — как не забил Джику?!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android