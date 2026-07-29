Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров оценил нововведения в судействе России. С нового сезона используются новые нормы судейства, внедрённые ФИФА. Так, новые правила связаны с заменами футболистов, возможным оказанием помощи участникам матча на поле, введением мяча из аута и при ударе от ворот и направлены на ускорение игры и уменьшение количества пауз.

«Нам прекрасно. В плане интенсивности. Думаю, и для болельщиков тоже хорошо, без пауз, без каких-то передышек у соперника или с нашей стороны. Полагаю, классно. Внутри ощущается прикольно. В любом случае какие-то моменты будут, посмотрим, как это будет в течение сезона», — приводит слова Умярова ТАСС.

В 1-м туре Альфа-Банк РПЛ сезона-2026/2027 «Спартак» обыграл «Родину» — 3:0.