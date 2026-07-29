Кристиан Ромеро приостановил переговоры с «Интером» ради «Барселоны» — The Touchline

Центральный защитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Ромеро приостановил переговоры о переходе в «Интер» в связи с желанием продолжить карьеру в «Барселоне». Аргентинец рассматривает возможность перейти в каталонский клуб как наиболее привлекательный вариант, сообщает The Touchline в соцсети.

По информации источника, агенты игрока также уверены, что «Барселона» может предпринять серьёзные шаги для подписания защитника по мере приближения закрытия летнего трансферного окна. Несмотря на то, что «Интер» уже связался с представителями Ромеро и обсудил возможную сделку, защитник не спешит принимать решение в пользу миланского клуба. На данный момент официального предложения от «Барселоны» не поступало.

Контракт Кристиана Ромеро с «Тоттенхэмом» действителен до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, стоимость 28-летнего защитника составляет € 50 млн.