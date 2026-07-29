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Тоттенхэм Хотспур — Сидней: стартовые составы команд на товарищеский матч 29 июля 2026

«Тоттенхэм Хотспур» — «Сидней»: стартовые составы команд на товарищеский матч
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Сегодня, 29 июля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся английский «Тоттенхэм Хотспур» и «Сидней» из Австралии. Игра пройдёт на стадионе «Альянц» в Сиднее. Стартовый свисток прозвучит в 12:45 мск. Прямая видеотрансляция матча будет доступна на странице Okko на «Чемпионате».

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
29 июля 2026, среда. 12:45 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Не начался
Сидней
Сидней, Австралия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд

«Тоттенхэм Хотспур»: Дубравка, Дэвис, Харди, Галлахер, Грей, Бергвалль, Кьерематен, Холл, Ришарлисон, Тель, Соломон.

«Сидней»: Хофслот, Грант, Попович, Кортни-Перкинс, Гаруччио, Камиджо, Юллеи, де Хесус, Куинтал, Cэкинэ, Макаллистер.

26 июля «Тоттенхэм» обыграл «Окленд» 2:0 на стадионе «Эден Парк» в Новой Зеландии, а 22 июля победил «Милтон Кинс Донс» со счётом 1:0.

«Тоттенхэм» в сезоне-2025/2026 занял 17‑е место в английской Премьер‑лиге, набрав 41 очко в 38 матчах. «Сидней» по итогам минувшего сезона финишировал пятым в таблице группового этапа австралийской А‑лиги.

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