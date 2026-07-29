Защитник «Родины» рассказал, в чём сложность игры со «Спартаком»

Защитник «Родины» Артём Сокол рассказал о сложностях игры со «Спартаком». Команды встретились в рамках 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Матч завершился победой красно-белых со счётом 3:0.

«Защищаться против «Спартака» очень непросто, потому что у них идёт постоянная смена позиций. Барко, Угальде, Маркиньос, все меняются, все двигаются, Зобнин туда постоянно забегал. Мы это знали, к этому готовились, в целом по матчу нам удавалось справляться, но потом, когда произошли замены, всё схлопнулось», — сказал Сокол в новом выпуске «Спартак Шоу».

«Родина» в этом сезоне вышла в Премьер-Лигу из Лиги Pari (Первой лиги).