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Защитник «Родины» рассказал, в чём сложность игры со «Спартаком»

Защитник «Родины» рассказал, в чём сложность игры со «Спартаком»
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Защитник «Родины» Артём Сокол рассказал о сложностях игры со «Спартаком». Команды встретились в рамках 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Матч завершился победой красно-белых со счётом 3:0.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Родина
Москва
1:0 Маркиньос – 24'     2:0 Мартинс – 80'     3:0 Пруцев – 86'    

«Защищаться против «Спартака» очень непросто, потому что у них идёт постоянная смена позиций. Барко, Угальде, Маркиньос, все меняются, все двигаются, Зобнин туда постоянно забегал. Мы это знали, к этому готовились, в целом по матчу нам удавалось справляться, но потом, когда произошли замены, всё схлопнулось», — сказал Сокол в новом выпуске «Спартак Шоу».

«Родина» в этом сезоне вышла в Премьер-Лигу из Лиги Pari (Первой лиги).

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