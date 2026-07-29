Моин Шаабани возглавил сборную Туниса — он третий тренер команды за два месяца

Федерация футбола Туниса назначила Моина Шаабани новым главным тренером сборной. Контракт с 45-летним специалистом заключён на четыре года. О назначении сообщила пресс‑служба Федерации футбола Туниса (FTF) в социальной сети.

На ЧМ-2026, проходившем на территории США, Канады и Мексики, сборная Туниса потерпела поражения в трёх матчах группового этапа: в играх со Швецией (1:5), с Японией (0:4) и с Нидерландами (1:3).

После матча 1-го тура Сабри Лямуши покинул пост главного тренера. Впоследствии на должность был назначен Эрве Ренар, под руководством которого команда провела два матча, завершившиеся поражениями. 4 июля Ренар покинул пост тренера национальной команды.

Моин Шаабани ранее работал в клубе «Эсперанс» (Тунис), «Аль‑Масри» и «Керамика Клеопатра» (Египет), а также в клубе «Беркан» (Марокко). В период работы с «Эсперансом» Шаабани стал победителем Лиги чемпионов КАФ в 2018 и 2019 годах, а также чемпионом Туниса в 2019, 2020 и 2021 годах. В 2025 году в качестве тренера «Беркана» он обеспечил клубу победу в чемпионате Марокко, а также завоевал Кубок конфедерации КАФ.