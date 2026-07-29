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Первый тренер Сафонова: даже если «ПСЖ» купит Судзуки, Матвей должен оставаться основным

Первый тренер Сафонова: даже если «ПСЖ» купит Судзуки, Матвей должен оставаться основным
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Алексей Чистяков, первый тренер голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, отреагировал на слухи об интересе парижского клуба к вратарю сборной Японии Дзиону Судзуки.

«У Матвея будет конкуренция, но для него это не страшно. Если он, будучи запасным игроком, смог добиться места в старте, сейчас точно не захочет уступать и продолжит расти. А дальше — как пойдёт. Даже если «ПСЖ» купит Судзуки, по логике Матвей должен оставаться первым номером. Чемпионат должен начинать первым номером. Однако когда покупали Шевалье, он начинал основным. Не хотелось бы, чтобы так же было с японским вратарём, но тут решение за руководством», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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