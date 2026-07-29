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«Как бы это ситуацию не всколыхнуло». Генич — о замене Глушенкова в матче с «Акроном»

«Как бы это ситуацию не всколыхнуло». Генич — о замене Глушенкова в матче с «Акроном»
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Футбольный комментатор Константин Генич высказался по итогам матча 1-го тура Альфа-Банк РПЛ между «Акроном» и «Зенитом» (0:5), отдельно упомянув замену вингера сине-бело-голубых Максима Глушенкова. Футболист покинул поле после первого тайма.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 7'     0:2 Соболев – 18'     0:3 Мантуан – 34'     0:4 Джон – 78'     0:5 Аугусто – 84'    

«Победа и победа. Я бы сделал акцент на словах Семака про Глушенкова и его замене после первого тайма. Когда «Зенит»… Понятно, команда совершенно иного класса, играет с «Акроном», который хочет «Зенит» обыграть, а не проиграть ему, пять-шесть человек просто не вступают в отбор, то будешь получать пять [голов]. Поэтому обсуждать само наполнение игры вообще бессмысленно. «Зенит» лёгкой прогулочкой просто обошёлся. Я бы сделал акцент на заменах, которые сделал Семак, потому что не вышел Мост. И вышел Кондаков. Вышли практически все, но… Опять мы видим, что Глушенкова поменяли, как бы это вот сейчас опять ситуацию изнутри чуть-чуть не всколыхнуло. Может быть, я наговариваю, может быть, там всё нормально», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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