«Как бы это ситуацию не всколыхнуло». Генич — о замене Глушенкова в матче с «Акроном»

Футбольный комментатор Константин Генич высказался по итогам матча 1-го тура Альфа-Банк РПЛ между «Акроном» и «Зенитом» (0:5), отдельно упомянув замену вингера сине-бело-голубых Максима Глушенкова. Футболист покинул поле после первого тайма.

«Победа и победа. Я бы сделал акцент на словах Семака про Глушенкова и его замене после первого тайма. Когда «Зенит»… Понятно, команда совершенно иного класса, играет с «Акроном», который хочет «Зенит» обыграть, а не проиграть ему, пять-шесть человек просто не вступают в отбор, то будешь получать пять [голов]. Поэтому обсуждать само наполнение игры вообще бессмысленно. «Зенит» лёгкой прогулочкой просто обошёлся. Я бы сделал акцент на заменах, которые сделал Семак, потому что не вышел Мост. И вышел Кондаков. Вышли практически все, но… Опять мы видим, что Глушенкова поменяли, как бы это вот сейчас опять ситуацию изнутри чуть-чуть не всколыхнуло. Может быть, я наговариваю, может быть, там всё нормально», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».