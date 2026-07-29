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«Зенит» объявил об уходе Евгения Латышонка

«Зенит» объявил об уходе Евгения Латышонка
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«Зенит» на своём официальном сайте объявил об уходе голкипера Евгения Латышонка. Он отправляется в «Пари Нижний Новгород».

«В июне 2024-го Евгений Латышонок присоединился к «Зениту». За петербуржцев провёл 41 матч, в которых пропустил 27 мячей, став чемпионом страны, а также двукратным обладателем Суперкубка России. Сине-бело-голубые желают вратарю удачи!» — написала клубная пресс-служба.

До перехода в «Зенит» Латышонок выступал за «Балтику» с 2019 по 2024 год. С калининградским клубом голкипер доходил до финала Кубка России в сезоне-2023/2024. За «Балтику» голкипер провёл 127 матчей во всех турнирах, в 47 из которых отыграл «на ноль». По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

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