Объявлен срок контракта Латышонка с «Нижним Новгородом»

Голкипер Евгений Латышонок перешёл из «Зенита» в «Пари НН», об этом сообщили официальные сайты клубов. Пресс-служба нижегородцев также объявила срок контракта с 28-летним вратарём. Так, Латышонок подписал с нижегородской командой соглашение на три года.

Футбольные клубы «Нижний Новгород» и «Зенит» договорились о переходе прав на 28-летнего вратаря Евгения Латышонка. С нашей командой Евгений подписал трёхлетний контракт. Евгений, рады приветствовать тебя в Нижнем Новгороде! Желаем успешной игры и как можно больше побед в составе нашей команды!» — написала пресс-служба нижегородского клуба.

До перехода в «Зенит» Латышонок выступал за «Балтику» с 2019 по 2024 год. С калининградским клубом голкипер доходил до финала Кубка России сезона-2023/2024. За «Балтику» голкипер провёл 127 матчей во всех турнирах, 47 из которых отыграл «на ноль». По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.