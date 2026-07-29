Олег Шатов: «Зенит» снова станет чемпионом, борьбы до последнего тура не будет

Бывший футболист «Зенита» Олег Шатов высказался по итогам матча 1-го тура Альфа-Банк РПЛ между сине-бело-голубыми и «Акроном». Также Шатов выразил мнение, что «Зенит» снова выиграет чемпионат России.

«Результат матча «Зенита» с «Акроном» лично для меня был предсказуем. «Зенит» — уже опытная команда, сильный состав, давно работающий тренерский штаб. Все футболисты знают игровые принципы и хорошо готовились. Сам присутствовал на их контрольной игре с «Ленинградцем». «Акрону» тяжело, потому что у них новый тренер. Прошло немного времени, чтобы делать быстрые выводы. Нужно смотреть на дистанции. Новому тренерскому штабу нужно поближе познакомиться с футболистами, нашим чемпионатом, потому что он своеобразный. «Зенит» одержал ожидаемую победу.

«Спартак» подтянулся, но на дистанции всем командам будет очень тяжело соревноваться с «Зенитом». Думаю, в этом сезоне «Зенит» снова станет чемпионом. Не скажу, что их путь будет простым, но борьбы до последнего тура не будет, как было в последних двух сезонах. В нынешнем сезоне «Зенит» может выиграть чемпионат с очковым преимуществом. А на дистанции я бы не сбрасывал со счетов «Спартак», «Краснодар», «Динамо», — сказал Шатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.