«Фламенго» сделал официальное предложение «Зениту» о покупке Луиса Энрике — источник

Бразильский «Фламенго» вступил в борьбу за крайнего нападающего «Зенита» Луиса Энрике, сообщает популярный новостной портал Bastidores в социальной сети X. По данным источника, «Фламенго» сделал официальное предложение сине-бело-голубым.

Энрике выступает за «Зенит» с января 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года.

Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 24 млн.