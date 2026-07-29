«Тоттенхэм» — «Сидней»: Матис Тель открыл счёт в матче на 29-й минуте

В эти минуты идёт товарищеский матч, в котором встречаются английский «Тоттенхэм Хотспур» и «Сидней» из Австралии. Игра проходит на стадионе «Альянц» в Сиднее. Прямая видеотрансляция встречи доступна на странице Okko на «Чемпионате». На данный момент счёт — 1:0 в пользу «шпор».

На 29-й минуте первый гол в игре забил нападающий лондонского клуба Матис Тель.

26 июля «Тоттенхэм» обыграл «Окленд» 2:0 на стадионе «Эден Парк» в Новой Зеландии, а 22 июля победил «Милтон Кинс Донс» со счётом 1:0.

«Тоттенхэм» в сезоне-2025/2026 занял 17-е место в английской Премьер‑лиге, набрав 41 очко в 38 матчах. «Сидней» по итогам минувшего сезона финишировал пятым в таблице группового этапа австралийской А-лиги.

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