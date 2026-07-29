Олег Шатов: если Дзюба мотивирован, он будет грозой для всех команд

Известный российский экс-футболист Олег Шатов высказался о поиске нового клуба для нападающего Артёма Дзюбы, который пребывает в статусе свободного агента после ухода из «Акрона».

«Что касается Артёма, это большой футболист и профессионал. Всё зависит от его желания и состояние. Зная Артёма, если он мотивирован, будет грозой для всех команд. А какой он найдёт клуб — я не знаю. Если у него есть желание, здоровье и возможность остаться в футболе, желаю ему поскорее найти команду и радовать нас, болельщиков футбола, своими забитыми мячами», — сказал Шатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.