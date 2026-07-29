Аршавин: полгода Баринова в ЦСКА не говорят, что он поступил правильно

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о центральном полузащитнике ЦСКА Дмитрии Баринове. Хавбек присоединился к армейцам зимой этого года из «Локомотива».

«Это команда (ЦСКА. — Прим. «Чемпионата») на перспективу, я бы так сказал. И в эту команду как трансформер доставить нападающего центрального… Центрального защитника взять… Ну, где-то… В опорке, знаешь, Баринова не было и вроде как и незаметно. Просто Бара… Я к нему очень хорошо отношусь и как к футболисту, и как к человеку, однако пока эти полгода в ЦСКА не говорят, что это был правильный поступок», — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»