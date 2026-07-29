Бывший полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе высказался о переходе Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли» и оценил шансы краснодарской команды на победу в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге.

«Желаю Эдуарду удачи. «Аль-Ахли» — необычный выбор. Все ожидали увидеть его в Европе. Но это не значит, что он никогда не попробует себя в европейской команде. У него всё впереди.

«Краснодар» обыграл «Рубин» без Сперцяна. Победа в 1-м туре говорит, что команда умеет уверенно побеждать без него. Мусаев — отличный тактик, он заменит Сперцяна кем-то другим без потери качества. Результаты команды не ухудшатся. Она будет претендовать на победу в РПЛ», — приводит слова Каборе Metaratings.

После 1-го тура нового сезона РПЛ «Краснодар» с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице. 2 августа «быки» на поле «Ozon Арены» сыграют с «Факелом» в матче 2-го тура РПЛ, который начнётся в 18:15 мск.