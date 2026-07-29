Аршавин выбрал лучшего игрока и лучшего тренера по итогам 1-го тура РПЛ

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин выбрал лучшего футболиста и лучшего тренера по итогам матчей 1-го тура Альфа-Банк РПЛ. Так, Аршавин выбрал возглавляющего «Ахмат» Станислава Черчесова и нападающего «Оренбурга» Андрея Касаджикова. «Ахмат» в 1-м туре сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1), «Оренбург» обыграл «Ростов» (2:1).

— Андрей Сергеевич. Мы никуда вас не отпустим без лучшего игрока и лучшего тренера 1-го тура.

— Лучший тренер 1-го тура — Станислав Саламович [Черчесов], а игроки… Ну, по идее, мне надо сказать, что Касаджиков. У меня даже варианта другого нет, — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»