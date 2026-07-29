Экс-тренер «Балтики» Низовцев оценил возможное возвращение Латышонка в команду

Бывший тренер «Балтики» Максим Низовцев высказал мнение о возможном возвращении вратаря Евгения Латышонка в калининградский клуб. Сегодня, 29 июля, «Зенит» на своём официальном сайте объявил об уходе голкипера в «Нижний Новгород». До перехода в «Зенит» Латышонок выступал за «Балтику» с 2019 по 2024 год.

«Уход любого футболиста, который был в стартовом составе, — Андраде, Саусь, Бориско, конечно, ослабляет игру команды. Я согласен со словами Талалаева. Но, к сожалению, это участь команд-середняков. «Крылья Советов» теряли футболистов — Глушенкова, Сергеева, «Ростов» — Глебова, Осипенко. Так происходит во всём мире. Конечно, понимаю Талалаева, но должен включиться спортивный блок. Руководство «Балтики» говорит, что Кукушкин и Любаков составят конкуренцию, но нужен вратарь с опытом в РПЛ. Если придёт Латышонок, в определённой степени это закроет проблемную позицию, но именно на данный момент», — сказал Низовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.