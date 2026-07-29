«Зенит» обратился к Латышонку после его ухода из клуба

Пресс-служба «Зенита» обратилась к голкиперу Евгению Латышонку со словами благодарности после новости об его уходе из санкт-петербургского клуба в «Нижний Новгород».

«Женя, спасибо за уверенную игру и красивые спасения! Удачи!» — написала пресс-служба сине-бело-голубых в клубном телеграм-канале.

До перехода в «Зенит» Латышонок выступал за «Балтику» с 2019 по 2024 год. С калининградским клубом голкипер доходил до финала Кубка России в сезоне-2023/2024. За «Балтику» голкипер провёл 127 матчей во всех турнирах, в 47 из которых отыграл «на ноль». По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.