Александр Бубнов ответил, кто сильнее — Соболев или Тюкавин

Футбольный эксперт Александр Бубнов выбрал более сильного нападающего между футболистами московского «Динамо» и санкт-петербургского «Зенита» соответственно Константином Тюкавиным и Александром Соболевым.

— Кто сильнее — Тюкавин или Соболев?

— Как центрфорвард?

— Да.

— Соболев.

— Да хватит… Серьёзно?

— Да. Тюкавин головой вообще играть не умеет.

— Так, хорошо, стоп. Как нападающий кто сильнее?

— По каким критериям?

— По всем. Вы спортивный директор. Кого берёте: Соболева или Тюкавина?

— Вот если между Соболевым и Тюкавиным… Конкретно в этой ситуации, которая сейчас есть… Давай отвечу откровенно. На сегодняшний день Соболев.

— Сильнее чем Тюкавин?

— Да, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».