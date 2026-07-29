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Александр Бубнов ответил, кто сильнее — Соболев или Тюкавин

Александр Бубнов ответил, кто сильнее — Соболев или Тюкавин
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Футбольный эксперт Александр Бубнов выбрал более сильного нападающего между футболистами московского «Динамо» и санкт-петербургского «Зенита» соответственно Константином Тюкавиным и Александром Соболевым.

— Кто сильнее — Тюкавин или Соболев?
— Как центрфорвард?

— Да.
— Соболев.

— Да хватит… Серьёзно?
— Да. Тюкавин головой вообще играть не умеет.

— Так, хорошо, стоп. Как нападающий кто сильнее?
— По каким критериям?

— По всем. Вы спортивный директор. Кого берёте: Соболева или Тюкавина?
— Вот если между Соболевым и Тюкавиным… Конкретно в этой ситуации, которая сейчас есть… Давай отвечу откровенно. На сегодняшний день Соболев.

— Сильнее чем Тюкавин?
— Да, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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