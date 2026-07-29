«Понемногу от каждого испанского тренера». Егорычев — о работе Диаса и игре «Родины» в РПЛ

Полузащитник «Родины» Андрей Егорычев прокомментировал работу с тренером команды Хуаном Диасом и рассказал о стиле игры клуба.

«Наш главный тренер Хуан Диас – очень умный специалист и сильный тактик. Он понимает, как строить футбольные системы. Хуан умеет менять нашу игру в зависимости от соперника. Он всегда досконально разбирает действия каждого оппонента.

Диас взял понемногу от каждого испанского тренера. В РПЛ будем играть в другой футбол. Это другой чемпионат», – приводит слова Егорычева Metaratings.

В стартовом туре Альфа-Банк РПЛ «Родина» потерпела поражение от «Спартака» со счётом 0:3 и занимает 15-е место в турнирной таблице. Во 2-м туре 31 июля «Родина» примет «Ростов», матч начнётся в 20:00 мск.