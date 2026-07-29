«Тоттенхэм Хотспур» не смог одолеть «Сидней» в основное время матча

Завершилось основное время товарищеского матча, в котором встречаются английский «Тоттенхэм Хотспур» и «Сидней» из Австралии. Игра проходит на стадионе «Сидней — Альянс» в Сиднее, Австралия. На данный момент счёт — 1:1. Впереди серия пенальти.

На 29-й минуте первый гол в игре забил нападающий лондонского клуба Матис Тель. Полузащитник «Сиднея» Тахакиро Сэкинэ сравнял счёт на 55-й минуте.

26 июля «Тоттенхэм» обыграл «Окленд» 2:0 на стадионе «Эден Парк» в Новой Зеландии, а 22 июля победил «Милтон Кинс Донс» со счётом 1:0.

«Тоттенхэм» в сезоне-2025/2026 занял 17-е место в английской Премьер‑лиге, набрав 41 очко в 38 матчах. «Сидней» по итогам минувшего сезона финишировал пятым в таблице группового этапа австралийской А-лиги.

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