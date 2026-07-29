15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Инфантино предложил членам ФИФА по $ 40 млн за одобрение продажи прав на ЧМ — The Times

Инфантино предложил членам ФИФА по $ 40 млн за одобрение продажи прав на ЧМ — The Times
Комментарии

Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил странам-членам организации финансовую поддержку в размере $ 40 млн каждой при условии одобрения сделки по продаже части прав на чемпионат мира внешним инвесторам, сообщает The Times.

Согласно информации источника, речь идёт о распределении части выручки от реализации доли прав на турнир. Предложение адресовано всем 211 ассоциациям-членам ФИФА, срок для принятия решения составляет 53 дня.

В своём письме Инфантино подчеркнул, что окончательное решение остаётся за ассоциациями. В случае одобрения плана с 1 января 2027 года станет доступен пакет финансирования объёмом $ 10 млрд — это ознаменует начало нового этапа сотрудничества. Если ассоциации откажутся от предложения, ФИФА сохранит ранее анонсированные параметры программы финансирования и увеличит её объём на $ 2,7 млрд.

Некоторые источники, выступающие против привлечения внешних инвесторов, характеризуют данное предложение как попытку подкупа.

Материалы по теме
«Инфантино заключил сделку с дьяволом». Как ЧМ стал самым политизированным турниром
«Инфантино заключил сделку с дьяволом». Как ЧМ стал самым политизированным турниром
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android