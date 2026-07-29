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Александр Бубнов: Талалаев не покинет «Балтику». Его покинут

Александр Бубнов: Талалаев не покинет «Балтику». Его покинут
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Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, может ли главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев лишиться своей должности по ходу текущего сезона. Российский специалист возглавляет клуб с 2024 года. По итогам прошлого сезона «Балтика» заняла шестое место в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

— А вы не исключаете, что он по ходу сезона покинет «Балтику»?
— Вот этого… Он не покинет. Его покинут. Его уберут. Вот за такие высказывания (о том, что продажа Бориско в ЦСКА является выстрелом в голову. — Прим. «Чемпионата») уберут. Я ж его предупреждал, что уберут за такое поведение, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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