Александр Бубнов: Талалаев не покинет «Балтику». Его покинут

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, может ли главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев лишиться своей должности по ходу текущего сезона. Российский специалист возглавляет клуб с 2024 года. По итогам прошлого сезона «Балтика» заняла шестое место в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

— А вы не исключаете, что он по ходу сезона покинет «Балтику»?

— Вот этого… Он не покинет. Его покинут. Его уберут. Вот за такие высказывания (о том, что продажа Бориско в ЦСКА является выстрелом в голову. — Прим. «Чемпионата») уберут. Я ж его предупреждал, что уберут за такое поведение, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».