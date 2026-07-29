Главный тренер «Кайрата»: отдел скаутинга «Челси» говорил, что Сатпаев останется в команде

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин оценил шансы нападающего Дастана Сатпаева закрепиться в составе лондонского «Челси». Вчера, 28 июля, Сатпаев забил гол в дебютном матче за «синих». Форвард открыл счёт в товарищеской встрече с «Вестерн Сидней Уондерерс» уже на шестой минуте.

«У Дастана очень хорошие шансы закрепиться в обойме. Когда мы ездили в «Челси» и оставались там на стажировку, общались с отделом скаутинга. Понятно, это было до Алонсо, но у них был план, что Дастан по-любому останется в «Челси», ему будут давать игровое время, чтобы он адаптировался. Считаю, что у него хорошие шансы закрепиться в обойме.

У них есть нападающий — Делап. На мой взгляд, Дастан сильнее. Он моложе, быстрее. Может быть, у Делапа побольше опыта — он играл в Чемпионшипе и АПЛ. Однако Дастан быстрее, выносливее и более вариативный. Тот же Делап — чистый форвард. Я бы предпочёл Дастана Делапу. Но как предпочёл? Понятно, что мне этого хочется (смеётся). Шансы у него хорошие. С первых минут он себя проявил. Этот гол добавит Дастану уверенности, как и тренерскому штабу по отношению к нему. Слушали пресс-конференцию Алонсо — он очень хорошо отзывается», — сказал Уразбахтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.