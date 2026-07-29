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Тоттенхэм Хотспур — Сидней: результат матча 29 июля 2026, счет 2:1 (1:1, 4:2 в серии пенальти), товарищеский матч

«Тоттенхэм Хотспур» обыграл «Сидней» в серии послематчевых пенальти
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались английский «Тоттенхэм Хотспур» и «Сидней» из Австралии. Игра проходила на стадионе «Сидней — Альянс» в Сиднее, Австралия. Встреча завершилась победой английского клуба со счётом 2:1 (1:1, 4:2 пен.).

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
29 июля 2026, среда. 12:45 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 1
4 : 2
Сидней
Сидней, Австралия
1:0 Тель – 29'     1:1 Сэкинэ – 55'    

На 29-й минуте первый гол в игре забил нападающий лондонского клуба Матис Тель. Полузащитник «Сиднея» Тахакиро Сэкинэ сравнял счёт на 55-й минуте. Основное время матча завершилось вничью — 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты английской команды — 4:2.

26 июля «Тоттенхэм» обыграл «Окленд» 2:0 на стадионе «Эден Парк» в Новой Зеландии, а 22 июля победил «Милтон Кинс Донс» со счётом 1:0.

«Тоттенхэм» в сезоне-2025/2026 занял 17-е место в английской Премьер‑лиге, набрав 41 очко в 38 матчах. «Сидней» по итогам минувшего сезона финишировал пятым в таблице группового этапа австралийской А-лиги.

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