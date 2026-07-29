Низовцев — о перспективах Бориско в ЦСКА: у Торопа было столько ошибок, а Акинфееву 40 лет

Лучший бомбардир «Балтики» в высшей лиге и бывший тренер команды Максим Низовцев отреагировал на переход вратаря калининградцев Максима Бориско в ПФК ЦСКА.

«В последней игре у Торопа было столько ошибок, Бориско выше уровнем. А что касается Акинфеева, вы сами понимаете, что всё будет зависеть от его состояния здоровья. При всём уважении к Игорю, ему 40 лет. Руководство ЦСКА стратегически думает о будущем. А Бориско находится в расширенном списке кандидатов в сборную, поэтому позиция ЦСКА мне понятна», — сказал Максим Низовцев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.