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Бубнов ответил, может ли он сравнить чемпионат мира с РПЛ

Бубнов ответил, может ли он сравнить чемпионат мира с РПЛ
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Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, может ли он сравнить чемпионат мира с Альфа-Банк РПЛ. Прошедший этим летом ЧМ-2026 завершился победой сборной Испании, которая в финале одолела Аргентину (1:0 д. вр.).

— Вы можете сравнить чемпионат мира и РПЛ?
— Нет, не могу. Уровень разный. Я беру плей-офф.

— Круговой сказал, что ему интереснее РПЛ.
— Ну, смотри… Круговой слукавил, потому что он знает, что на чемпионате мира он, видимо, играть не будет…

— Почему это? Молодой парень.
— Какой молодой? Сколько ему лет?

— Ну, лет 26.
— А нам ещё лет 10 [ждать возвращения], — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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