Дортмундская «Боруссия» проиграла японскому клубу «Сересо» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались японский клуб «Сересо» из Токио и дортмундская «Боруссия» из Германии. Игра проходила на стадионе «Нагаи» в Осаке, Япония. Встреча завершилась победой азиатской команды со счётом 1:0.

Единственный гол был забит в начале матча. На восьмой минуте мяч в ворота немецкой команды отправил нападающий «Сересо» Соломон Сакурагава.

25 июля «Боруссия» проиграла «Фортуне» из Дюссельдорфа в товарищеском матче со счётом 1:2. 18 июля дортмундский клуб обыграл «Рот-Вайсс» из Оберхаузена (3:1) в рамках подготовки к новому сезону.

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